ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü

Miami kentinde yaşayan ve "Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen 28 yaşındaki Rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü.

Yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien yaşamını yitirdi.

ARACINDAKİ 2 ÇOCUK VE KADIN YARALANMADI

Olay esnasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.

2 YIL ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI

Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.