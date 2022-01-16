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- ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü
ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü
Miami kentinde yaşayan ve "Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen 28 yaşındaki Rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
- AA
- 16.01.2022 - 03:35
Yerel basındaki haberlere göre, Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü.
Yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien yaşamını yitirdi.
ARACINDAKİ 2 ÇOCUK VE KADIN YARALANMADI
Olay esnasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.
2 YIL ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI
Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.