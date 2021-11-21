ABD'de Rittenhouse'un beraati protesto edildi

Geçen yıl Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan Kyle Rittenhouse'un berat etmesi sonrası bazı kentlerde protestolar düzenlendi.

Oregon eyaletinin Portland kentinde, Rittenhouse'un jüri tarafından aklanmasına tepki gösteren protestocular, camları kırıp polise ellerindeki nesneleri fırlatması üzerine, polis kentte isyan durumu ilan etti.

MAHKEME ÖNÜNDE KARŞIT GRUPLAR ARASINDA GERGİNLİK

Kenosha'da da mahkeme önünde bekleyen karşıt protestocular arasında sözlü atışmalar yaşandı.

BİDEN'DAN BARIŞÇIL GÖSTERİ ÇAĞRISI

Chicago ve New York'ta da beraat kararına tepki olarak protestolar düzenlendi.

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, siyasetçiler ve Rittenhouse'un öldürdüğü kişilerin aileleri ise şiddetten kaçınılması ve protestoların barışçıl olması çağrısı yaptı.

MUHAFAZKARLAR MEMNUN

ABD'de toplumda ayrışmaya neden olan davada beraat kararına farklı tepkiler geldi.

New York'un Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Vekili Alexandria Ocasio-Cortez, Rittenhouse'un aklanmasını kınarken, beraat kararı bazı muhafazakar çevrelerde memnuniyetle karşılandı.

TRUMP: "MEŞRU MÜDAFAA DEĞİLSE NE PEKİ"

Eski ABD Başkanı Donald Trump da "Bu meşru müdafaa değilse, ne peki" açıklamasıyla beraat kararını savundu.

POLİSİN SİYAHİ BLAKE'İ VURMASIYLA BAŞLADI

Kenosha kentinde geçen yıl polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse davasında jüri sanığın suçsuz olduğuna karar vermişti.

RİTTENHOUSE, 5 SUÇLAMADAN DA AKLANDI

Rittenhouse kendisine yöneltilen beş ayrı suçlamanın tamamından aklanmıştı.

Mahkeme süresince savcılar, Rittenhouse'u "bela aramak için" Kenosha'ya gitmekle suçlarken, avukatları 18 yaşındaki müvekkillerinin, küçük işletmeleri yağmalamaktan korumak için olay yerinde bulunduğunu savundu.