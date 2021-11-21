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    ABD'de Rittenhouse'un beraati protesto edildi

    Geçen yıl Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan Kyle Rittenhouse'un berat etmesi sonrası bazı kentlerde protestolar düzenlendi.
    • AA
    • 21.11.2021 - 07:41
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    ABD'de Rittenhouse'un beraati protesto edildi

    Oregon eyaletinin Portland kentinde, Rittenhouse'un jüri tarafından aklanmasına tepki gösteren protestocular, camları kırıp polise ellerindeki nesneleri fırlatması üzerine, polis kentte isyan durumu ilan etti.

    MAHKEME ÖNÜNDE KARŞIT GRUPLAR ARASINDA GERGİNLİK

    Kenosha'da da mahkeme önünde bekleyen karşıt protestocular arasında sözlü atışmalar yaşandı.

    ABD de Rittenhouse un beraati protesto edildi #1

    BİDEN'DAN BARIŞÇIL GÖSTERİ ÇAĞRISI

    Chicago ve New York'ta da beraat kararına tepki olarak protestolar düzenlendi.

    Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, siyasetçiler ve Rittenhouse'un öldürdüğü kişilerin aileleri ise şiddetten kaçınılması ve protestoların barışçıl olması çağrısı yaptı.

    ABD de Rittenhouse un beraati protesto edildi #2

    MUHAFAZKARLAR MEMNUN

    ABD'de toplumda ayrışmaya neden olan davada beraat kararına farklı tepkiler geldi.

    New York'un Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Vekili Alexandria Ocasio-Cortez, Rittenhouse'un aklanmasını kınarken, beraat kararı bazı muhafazakar çevrelerde memnuniyetle karşılandı.

    ABD de Rittenhouse un beraati protesto edildi #3

    TRUMP: "MEŞRU MÜDAFAA DEĞİLSE NE PEKİ"

    Eski ABD Başkanı Donald Trump da "Bu meşru müdafaa değilse, ne peki" açıklamasıyla beraat kararını savundu.

    ABD de Rittenhouse un beraati protesto edildi #4

    POLİSİN SİYAHİ BLAKE'İ VURMASIYLA BAŞLADI

    Kenosha kentinde geçen yıl polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse davasında jüri sanığın suçsuz olduğuna karar vermişti.

    ABD de Rittenhouse un beraati protesto edildi #5

    RİTTENHOUSE, 5 SUÇLAMADAN DA AKLANDI

    Rittenhouse kendisine yöneltilen beş ayrı suçlamanın tamamından aklanmıştı.

    Mahkeme süresince savcılar, Rittenhouse'u "bela aramak için" Kenosha'ya gitmekle suçlarken, avukatları 18 yaşındaki müvekkillerinin, küçük işletmeleri yağmalamaktan korumak için olay yerinde bulunduğunu savundu.

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