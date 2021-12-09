ABD'de, Rusya'ya nükleer saldırı seçeneği gündeme geldi

Cumhuriyetçi Senatör Wicker, Ukrayna'ya olası saldırı konusunda Moskova'yı uyardı. Wicker, nükleer silah kullanımının masada olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair söylentiler, son dönemde iyice artmış durumda.

ABD, Moskova yönetimini harekata kalkışmaması konusunda uyarırken, Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, nükleer saldırı seçeneğini gündeme getirdi.

ABD'DEN RUSYA'YA UKRAYNA UYARISI

Wicker, ABD'nin Ukrayna'yı savunmak için Rusya ile büyük bir kara savaşına girebileceğini söyledi.

NÜKLEER SİLAH KULLANIMI MASADA

Fox News yayınında görüşlerini dile getiren Wicker, Ukrayna'nın egemenliğini savunmak için hiçbir şeyi göz ardı etmediklerini dile getirirken, askeri çatışma potansiyeli ortaya çıktığında nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydetti.

Wicker, konuşması sırasında, "Nükleer eylemi ilk yapan taraf olmayı dışlamadığımızı biliyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör'den Rusya'nın işgal girişimine karşı nükleer saldırı uyarısı ViDEO

BIDEN'DAN UYARI: SONUÇLARI AĞIR OLUR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, Putin'i Ukrayna'ya saldırmaması konusunda uyardı.

Biden, "Putin'e Ukrayna'yı işgal ederse bunun sonuçlarının ağır olacağını ve bugüne kadar görülmemiş ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledim." dedi.