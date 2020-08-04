Massachusetts eyaletinde polis, sahile yaklaşık 45 metre yakınlarda 2 büyük beyaz köpek balığı nedeniyle suya giriş yasakladı.

ABD’nin Massachusetts eyaleti Massachusetts Polis Teşkilatı; cumartesi günü, öğleden sonra MSP helikopteri Air 4 mürettebatı, Wellfleet'teki Newcomb Hollow Plajı'nda kıyıdan yaklaşık 45 metre uzakta 2 büyük beyaz köpek balığı tespit etti.

Uçuş ekibi, yerel polise iki köpek balığının yerini bildirdi. Sahildekiler, o sabah daha erken bir saatte tespit edilen köpek balığı nedeniyle sudan çıkarıldı.

“SUYA GİRME YASAĞI UZATILDI” UYARISI

MSP Air 4’ün onaylanmış ek görüşlerine dayanarak, “suya girme yasağı uzatıldı” ifadelerine yer verildi.

ABD’de sahilde 2 köpek balığı tespit edildi ViDEO