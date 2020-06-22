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    ABD'de, sahnede bayılan komedyende koronavirüs çıktı

    Sahnede bir anda fenalaşarak baygınlık geçiren 57 yaşındaki komedyenin, koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 09:54
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    ABD'de, sahnede bayılan komedyende koronavirüs çıktı

    Amerikalı stand-up komedyeni ve oyuncu D. L. Hughley, şov sırasında sahnede baygınlık geçirdi.

    57 yaşındaki komedyen bayıldığı sırada izleyiciler korku dolu anlar yaşarken, durumu fark eden bir kişi ise Hughley'e müdahalede bulundu.

    KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

    Hastaneye kaldırılan komedyenin yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

    'Asemptomatik dedikleri bendim' diyen ünlü komedyen yaptığı açıklamada ateşi, öksürüğü veya nefes darlığı gibi hiçbir belirtiye sahip olmadığını açıkladı.

    ABD'de, sahnede bayılan komedyende koronavirüs çıktı

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