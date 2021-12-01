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- ABD'de sahte belgelerle korona kredisi çeken adam Lamborghini aldı
ABD'de sahte belgelerle korona kredisi çeken adam Lamborghini aldı
- AA
- 01.12.2021 - 10:43
- Güncelleme : 01.12.2021 - 11:18
ABD’nin Teksas eyaletinde 30 yaşındaki Lee Price, korona salgını süresince sahte belgeler düzenleyerek koronavirüs yardım paketlerine başvurdu.
YARDIM PARASIYLA LAMBORGHİNİ ALDI
Lee’nin, yardım fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1.6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da Lamborghini, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı belirlendi.
New York Post'un haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı olayın ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı.
ÖLEN BİRİNİN ADINI KULLANDI
Mahkeme belgelerine göre Price, başvurularda belgeler sunulmadan önce ölen bir kişinin adını kullandı.
9 YIL CEZA ALDI
Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee’ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.
Açıklamada, Lee’nin çektiği 1.6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konulduğu ifade edildi.