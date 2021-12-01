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ABD'de sahte belgelerle korona kredisi çeken adam Lamborghini aldı

ABD'de sahte belgelerle korona kredisi çeken adam Lamborghini aldı

Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek aldığı koronavirüs yardım paraları ile kendisine Lamborghini araç dahil lüks alımlar yapan bir kişiye, 9 yıl hapis cezası verildi.