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    ABD'de sahte belgelerle korona kredisi çeken adam Lamborghini aldı

    Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek aldığı koronavirüs yardım paraları ile kendisine Lamborghini araç dahil lüks alımlar yapan bir kişiye, 9 yıl hapis cezası verildi.
    • AA
    • 01.12.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 11:18
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    ABD'de sahte belgelerle korona kredisi çeken adam Lamborghini aldı

    ABD’nin Teksas eyaletinde 30 yaşındaki Lee Price, korona salgını süresince sahte belgeler düzenleyerek koronavirüs yardım paketlerine başvurdu.

    YARDIM PARASIYLA LAMBORGHİNİ ALDI

    Lee’nin, yardım fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1.6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da Lamborghini, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı belirlendi.

    New York Post'un haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı olayın ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı.

    ÖLEN BİRİNİN ADINI KULLANDI

    Mahkeme belgelerine göre Price, başvurularda belgeler sunulmadan önce ölen bir kişinin adını kullandı.

    ABD de sahte belgelerle korona kredisi çeken adam Lamborghini aldı #1

    9 YIL CEZA ALDI

    Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee’ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

    Açıklamada, Lee’nin çektiği 1.6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konulduğu ifade edildi.

    ABD de sahte belgelerle korona kredisi çeken adam Lamborghini aldı #2

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