ABD'de salatasından çıkan kurbağayı sahiplendi

ABD'de yaşayan genç bir adam, marketten aldığı salatanın içinde bulduğu küçük kurbağayı sahiplendi.

ABD'nin Oklahoma eyaletine yaşayan Simon Curtis isimli sanatçının başına gelen ilginç olay, duyanları şaşkına uğrattı.

Curtis, Twitter hesabında, yediği maruldan çıkan yavru kurbağayı paylaştı.

TAKİPÇİLERİNE SORDU: ÖLMEMESİ İÇİN NE YAPMALIYIM?

Takipçilerinden "Tony" ismini verdiği kurbağayı nasıl yaşatabileceğine ilişkin öneri isteyen Curtis "Bu gece salatamın içinden dünyanın en tatlı küçük kurbağasını buldum. Dışarısı onu salmak için çok soğuk. Birkaç gündür buzdolabındaki marulun içinde yaşıyormuş. Ölmemesi için ne yapabileceğimi bilen var mı?" yazdı.

YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Oklahoma Yaban Hayatı Departmanından kıdemli biyologla görüşen Kurtis, asıl isteğinin onun kış uykusu için yuva yapmasına uygun ortamı sağlayacağı hava koşullarını yakalamak olduğunu ifade etti.