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    ABD'de saldırıya uğrayan Salman Rüşdi, ameliyata alındı

    New York'da bir konferans esnasında bıçaklı saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi, hastanede tedavi altına alındı.
    • 13.08.2022 - 01:17
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    ABD'de saldırıya uğrayan Salman Rüşdi, ameliyata alındı

    "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı 75 yaşındaki Selman Rüşdi, ABD'nin New York eyaletinde bağlı Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'ne konferans vermek için gitti.

    Konuşma yapmak için sahneye çıkan Selman Rüşdi, siyah giyimli ve maskeli bir kişinin saldırısına maruz kaldı.

    75 yaşındaki Rüşdi, "yumruklanması ve boynundan bıçaklanması" sonucu yere düştü.

    "Ciddi ama iyileşebilir"

    Konuya ilişkin açıklama yapan New York Valisi Kathy Hochul, bıçaklama esnasında çok kan kaybeden Rüşdi'nin hayatta olduğunu belirterek, "ihtiyacı olan bakımı aldığını" söyledi.

    Yardıma koşanlar arasında bulunan Dr. Martin Haskell'in, Rüşdi'nin yaralarını "ciddi ama iyileşebilir" olarak nitelendirdiği bilgisi paylaşıldı.

    Süpheli yakalandı

    Erkek olduğu belirtilen saldırganın yakalandığı belirtildi.

    ABD de saldırıya uğrayan Salman Rüşdi, ameliyata alındı #1

    Selman Rüşdi kimdir

    AA'nın haberine göre; 1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Selman Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

    Hint asıllı bir ailenin oğlu olan Rüşdi, 2008'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanı verilmişti.

    ABD de saldırıya uğrayan Salman Rüşdi, ameliyata alındı #2

    ABD de saldırıya uğrayan Salman Rüşdi, ameliyata alındı #3


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