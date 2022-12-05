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    ABD'de sapık tarikat lideri davası: 8'i çocuk 20 eşi var

    ABD’de Mormon tarikatı liderlerinden Samuel Rappylee Bateman’ın, henüz 9 yaşındaki çocuklar dahil 20 kadın ve kızı kendisiyle evlenmeye zorladığı ve istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:28
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    ABD'de sapık tarikat lideri davası: 8'i çocuk 20 eşi var

    ABD'de düzenlenen bir operasyon, ortaya çıkardıklarıyla şaşkına çevirdi.

    Washington eyaletinde FBI, geçen hafta bir ihbar üzerine bir evden 8 küçük kız çocuğunu kurtardı.

    Kurtarılan çocukların, Mormon tarikatı liderlerinden Samuel Rappylee Bateman'la zorla evlendirildikleri ortaya çıktı.

    Evlendirilmeye zorlanan kızlardan bazıları 9 yaşında çıktı

    Tarikat lideriyle evlenmeye zorlanan kızlardan bazılarının, henüz 9 yaşında olduğu belirlendi.

    46 yaşındaki Bateman'ın, küçük çocuklar dahil 20 kadın ve kızı kendisiyle evlenmeye zorladığı ve cinsel istismarda bulunduğu bildirildi.

    ABD de sapık tarikat lideri davası: 8 i çocuk 20 eşi var #1

    Cinsel saldırıda bulunduğu kişiler arasında kendi kızı da var

    Eylülde gözaltına alınan Bateman'ın, zorla evlendiği ve tecavüz ettiği kurbanları arasında kendi kızı da olduğu belirtiliyor.

    Öte yandan ifadelerinde tarikat lideriyle cinsel ilişki yaşadıklarını reddeden küçük kızların günlüklerinde, Bateman'le birlikte uyumaya ve onu öpmeye zorlandıklarını gösteren ifadelere rastlandı.

    Yeniden koruma altına alınan küçük kızlar, eylülde içinde bir kanepe ve tuvaletlerini yaptıkları bir kovanın bulunduğu bir kamyonda bulunmuştu.

    ABD de sapık tarikat lideri davası: 8 i çocuk 20 eşi var #2

    ABD de sapık tarikat lideri davası: 8 i çocuk 20 eşi var #3


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