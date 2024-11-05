ABD'de seçim öncesi bombalı saldırı paniği

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ABD bugün sandığa gidiyor.

Çekişmeli adaylık süreçlerinin ardından seçmenler başkanlarını seçecek

Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump'ın rakip olduğu bu başkanlık yarışı öncesi skandal niteliğinde bir olay gerçekleşti.

BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

Polis ekipleri, Tennessee eyaletinde büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakta olan bir şüpheliyi yakaladı.

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

ABD Adalet Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırganın ismini de belirtti.

Açıklamaya göre eyalete bağlı Nashville kentinde yakalanan saldırgan, 24 yaşındaki Skyler Philippi ve kendisinin sağcı gruplarla ilişkileri bulunduğu öğrenildi.

HIZLANDIRMACILIK İDEOLOJİSİNİ HEDEFLEDİ

Philippi'nin, Amerikan toplumunun tamamen çökmesini isteyen "hızlandırmacılık" adı verilen aşırı bir ideolojiyi yaymak için saldırıyı planladığı belirtildi.

C-4 PATLAYICISINI İHA'YA ENTEGRE ETTİ

Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti.

Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

Philippi, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etmeye teşebbüs etmekle suçlandı.

Tüm suçlamalardan hüküm giyerse, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Philippi'nin 13 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.