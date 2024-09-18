ABD'de seçim öncesi görevlilere şüpheli paketler geldi ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 17 eyalette bulunan seçim görevlilerine şüpheli paketler gönderildiğini ve araştırmaların başladığını söyledi.

AA

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Posta Dairesi, seçim öncesi yoğun bir mesai süreci geçiriyor.

Hem Donald Trump'a yönelik suikast girişimi hem de seçim görevlilerine gönderilen şüpheli paketler, "güvenlikte" oluşan açığı gündeme getirdi.

Dedektifler paketler üzerine araştırmaya başladı ancak paketlerden bazılarının da bilinmeyen maddeler içerdiği belirlendi.

AP haber ajansı, Alaska, Georgia, Connecticut, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Missouri, New York, Rhode Island, Iowa, Mississippi, Colorado, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Tennessee ve Wyoming'deki seçim yetkililerine paketler gönderildiğini bildirdi.

"KOLLUK KUVVETLERİYLE YAKIN TEMASTAYIZ"

FBI ve ABD Posta Dairesi, kaç paket gönderildiğini, bunların arkasında kimin olduğunu ve motivasyonlarını anlamaya çalıştıklarını açıkladı.

Kurumlar, CBS News'e yaptıkları açıklamada, "Bazı mektuplarda bilinmeyen bir madde vardı. Her olaya müdahale etmek ve paketleri güvenli bir şekilde toplamak için kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Colorado Eyalet Sekreteri Jena Griswold, X hesabından yaptığı açıklamada, paketleri gönderen kişinin kendilerine "ABD Hain Eliminasyon Ordusu" diye hitap ettiğini söyledi.

En az dört eyaletteki yetkililer, paketlerde bulunan maddelerin herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Oklahoma'da Seçim Kurulu, maddenin un olduğunu söyledi.

İKİ AYRI SORUŞTURMA

Demokrat Partili Michigan Eyalet Sekreteri Jocelyn Benson, CBS'e verdiği demeçte, ofisinin ve kendisinin sesli mesaj, e-posta ve sosyal medya üzerinden tehditler aldığını, bunların arttığını söyledi. ABD seçim ofislerine daha önce de şüpheli postalar gönderilmişti.

Geçen kasım ayında Georgia, Nevada, California, Oregon ve Washington'daki ofislere fentanil veya diğer maddeler içeren zarflar gönderilmişti.

Federal dedektifler, ABD eski başkanı Donald Trump'a 'suikast girişimi' olduğunu düşündükleri olayla ilgili ayrı bir soruşturma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)