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ABD'de seçim öncesi yapılan ankette, Biden önde götürüyor

ABD'de seçim öncesi yapılan ankette, Biden önde götürüyor

Birleşik Devletler'de 3 Kasım'da yapılacak seçim öncesinde yapılan bir anket sonucu, Joe Biden'ın, Donald Trump karşısında ortalama yüzde 7,6 önde olduğu görünüyor.