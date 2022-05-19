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- ABD'de senato, 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı
ABD'de senato, 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı
Joe Biden'ın 33 milyar dolarlık Ukrayna yardım paketi Temsilciler Meclisi'nden 40 milyar dolara çıkartılarak onay aldı.
- 19.05.2022 - 21:02
Ukrayna-Rusya savaşında 3'üncü aya giriliyor...
Büyük bir direnişe sahne olan Ukrayna'ya ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin yardımları devam ediyor.
Hem askeri hem de ekonomik yardımlara bir yenisi daha eklendi.
40 milyar dolara onay çıktı
ABD'de Senato Genel Kurulu, Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye 33 milyar dolar olarak sunduğu ve Temsilciler Meclisinde 40 milyar dolara çıkarılan yardım paketini oyladı.
86 evet oyu çıktı
Paket, 11 senatörün "hayır" oyuna karşı 86 senatörün "evet" oyunu ile kabul edildi. Oylamada 3 senatör oy kullanmadı.
Temsilciler Meclisi 10 Mayıs'ta, Biden'ın 33 milyar dolarlık yardım talebini 40 milyar dolara yükselterek onaylamıştı.
Biden imzalayacak
Paketin resmileşmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.