ABD'de senato, 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı

Ukrayna-Rusya savaşında 3'üncü aya giriliyor...

Büyük bir direnişe sahne olan Ukrayna'ya ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin yardımları devam ediyor.

Hem askeri hem de ekonomik yardımlara bir yenisi daha eklendi.

40 milyar dolara onay çıktı

ABD'de Senato Genel Kurulu, Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye 33 milyar dolar olarak sunduğu ve Temsilciler Meclisinde 40 milyar dolara çıkarılan yardım paketini oyladı.

86 evet oyu çıktı

Paket, 11 senatörün "hayır" oyuna karşı 86 senatörün "evet" oyunu ile kabul edildi. Oylamada 3 senatör oy kullanmadı.

Temsilciler Meclisi 10 Mayıs'ta, Biden'ın 33 milyar dolarlık yardım talebini 40 milyar dolara yükselterek onaylamıştı.

Biden imzalayacak

Paketin resmileşmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.