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    ABD'de senato, 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı

    Joe Biden'ın 33 milyar dolarlık Ukrayna yardım paketi Temsilciler Meclisi'nden 40 milyar dolara çıkartılarak onay aldı.
    • 19.05.2022 - 21:02
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    ABD'de senato, 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı

    Ukrayna-Rusya savaşında 3'üncü aya giriliyor...

    Büyük bir direnişe sahne olan Ukrayna'ya ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin yardımları devam ediyor.

    Hem askeri hem de ekonomik yardımlara bir yenisi daha eklendi.

    40 milyar dolara onay çıktı

    ABD'de Senato Genel Kurulu, Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye 33 milyar dolar olarak sunduğu ve Temsilciler Meclisinde 40 milyar dolara çıkarılan yardım paketini oyladı.

    ABD de senato, 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı #1

    86 evet oyu çıktı

    Paket, 11 senatörün "hayır" oyuna karşı 86 senatörün "evet" oyunu ile kabul edildi. Oylamada 3 senatör oy kullanmadı.

    Temsilciler Meclisi 10 Mayıs'ta, Biden'ın 33 milyar dolarlık yardım talebini 40 milyar dolara yükselterek onaylamıştı.

    Biden imzalayacak

    Paketin resmileşmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.

    ABD de senato, 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı #2


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