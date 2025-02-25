ABD'de Senato'dan Trump'a tepki: Ukrayna Savaşı'nda Putin'in tarafını tutuyor

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için Ukrayna'ya baskıyı artırma yolunu seçmesi ülkesi ve Avrupa'da tapkilere yol açtı.

Trump'a bir tepki de ABD Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer'den geldi.

"UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA PUTİN'İN TARAFINI TUTUYOR"

Schumer, 4'üncü yılına girilen savaşa ilişkin senatoda yaptığı konuşmada, Trump'ın, ABD'nin temsil ettiği değerlere, demokrasiye, güvenliğe ve özgürlüğe sırtını döndüğünü belirtti.

ABD'nin söz konusu savaştaki konumunun net olduğunu vurgulayan Schumer, "Demokrasinin, sınırların dokunulmazlığının ve ulusların özgürlüğünün yanında ve Vladimir Putin'in karşısında durduk." dedi.

Schumer, Trump'ın Putin'in yalanlarını kınamak yerine Rusya'nın yanlış bilgi ve propagandasını papağan gibi tekrarladığını öne sürerek, "Donald Trump, Putin'e karşı durmak yerine onun yanında ve kendi müttefiklerimizin karşısında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki insanlık felaketinin tek sorumlusunun Putin olduğunu söyledi.

TRUMP'IN UKRAYNA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi ülkesinde seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelensky, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." demişti.

Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." ifadelerini kullanmıştı.