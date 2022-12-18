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- ABD'de servise giden çocuk yürürken uyuyakaldı
ABD'de servise giden çocuk yürürken uyuyakaldı
Okula gitmek için servisine ilerleyen küçük çocuk bir anda yere yığıldı. Uyuyakaldığı iddia edilen çocuğun o anları kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 18.12.2022 - 08:55
Amerika Birleşik Devletleri'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Okula gitmek üzere evinden çıkan minik çocuk, servise doğru yöneldi.
Servisine yaklaşırken birden duraksayan çocuğun başı öne eğildi.
Uyuyakaldı
Ardından sırt üstü düşen çocuk, servis görevlisini harekete geçirdi.
Bir anda yere yığılan çocuğun, olay sırasında uyuyakaldığı iddia ediliyor.
Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
İşte o anlar...