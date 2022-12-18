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ABD'de servise giden çocuk yürürken uyuyakaldı

ABD'de servise giden çocuk yürürken uyuyakaldı

Okula gitmek için servisine ilerleyen küçük çocuk bir anda yere yığıldı. Uyuyakaldığı iddia edilen çocuğun o anları kameraya yansıdı.