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    ABD'de servise giden çocuk yürürken uyuyakaldı

    Okula gitmek için servisine ilerleyen küçük çocuk bir anda yere yığıldı. Uyuyakaldığı iddia edilen çocuğun o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 08:55
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    ABD'de servise giden çocuk yürürken uyuyakaldı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Okula gitmek üzere evinden çıkan minik çocuk, servise doğru yöneldi.

    Servisine yaklaşırken birden duraksayan çocuğun başı öne eğildi.

    Uyuyakaldı

    Ardından sırt üstü düşen çocuk, servis görevlisini harekete geçirdi.

    Bir anda yere yığılan çocuğun, olay sırasında uyuyakaldığı iddia ediliyor.

    Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

    İşte o anlar...

    ABD de servise giden çocuk yürürken uyuyakaldı #1

    ABD de servise giden çocuk yürürken uyuyakaldı #2


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