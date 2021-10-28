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ABD’de şiddetli fırtına

ABD’de şiddetli fırtına

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Orange şehrinde etkili olan fırtına bölgeyi adeta esir aldı. Bir sürücü tarafından kayda alınan görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi.