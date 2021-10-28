- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD’de şiddetli fırtına
ABD’de şiddetli fırtına
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Orange şehrinde etkili olan fırtına bölgeyi adeta esir aldı. Bir sürücü tarafından kayda alınan görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi.
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 07:43
- Güncelleme : 28.10.2021 - 07:55
ABD'de Ida Kasırgası'nın yaraları henüz sarılmaya çalışılırken, Meksika Körfezi'nde yeni bir tropikal fırtına oluştu.
Meksika Körfezi'nde oluşan “Nicholas” adlı tropikal fırtınanın bu yıl Atlantik Kasırga sezonunun 14'üncüsü olarak yerini aldığı kaydedildi.
Saatteki hızı 65 kilometre olan Nicholas, Teksas eyaleti kıyılarında da etkili olmaya başladı.
ORANGE YERLE BİR OLDU
Saatte 105 kilometre hıza ulaşan fırtına, Teksas eyaletine bağlı Orange şehrini adeta yerle bir etti.
Fırtına anında seyir halinde olan bir sürücü Teksas'taki eyaletler arası kasırganın görüntülerini kayda aldı.
Şiddetli fırtına ile birlikte oluşan hortum da anbean kameraya yansıdı. ViDEO