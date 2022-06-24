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ABD'de silah düzenlemesi Senato'dan geçti

ABD'de silah düzenlemesi Senato'dan geçti

ABD Senatosu, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, Temsilciler Meclisi'ne gönderdi.