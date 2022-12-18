ABD'de silahını teslim edene 500 dolar veriliyor

Silahlı saldırılar sonucu binlerce can kaybının yaşandığı ülkede silahsızlanmayı özendirme kampanyası başlatıldı.

Toplu silahlı saldırı olaylarıyla konuşulan ABD'de silahsızlanma çabaları devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye yarı otomatik silahların yasaklanması çağrısı yapmıştı.

Silahını getirene ödeme yapılıyor

New York'ta, silahsızlanmayı özendirmek amacıyla başlatılan kampanyada silahını yetkililere teslim edenlere 500 dolara kadar ödeme yapıldı.

Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzales ve New York Polis Teşkilatı'nın (NYPD) desteklediği kampanyada, ateşli silahını teslim eden herkese, silahın türüne göre 50 ila 500 dolar ödeniyor.

ABD'de silahsızlanma kampanyası başlatıldı FOTO GALERi

Evinde silahı olanlara çağrı: Önemli miktarda para kazanın

Gonzales, kampanyaya ilişkin "Sokaklardan silahları toplamak ortak bir sorumluluktur ve silahları geri alma etkinliği, mahallelerimizdeki silahlı şiddeti azaltmaya yönelik kapsamlı stratejinin bir parçasıdır." açıklamasında bulundu.

Kampanyanın başarıya ulaşmasını umduğunu belirten Gonzales, "Evinde ateşli silah bulunduran herkesi bu fırsattan yararlanmaya ve önemli miktarda para kazanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

150 silah geri alındı

NYPD Komiseri Keechant Sewell ise "Şehrimizde silahlı şiddeti azaltmanın en etkili yolu, sokaklarımızdaki silah sayısını azaltmaktır." dedi.

Öte yandan Cornerstone Vaftiz Kilisesi'nde Brooklyn Bölge Savcılığı'nın düzenlediği etkinlik boyunca 150 silah vatandaşlardan geri satın alındı.

İlk 25 kişiye tablet bilgisayar

Silahını getiren herkese, kimlik ve soru sorulmaksızın 50, 150 ve 500 dolarlık hediye kartları takdim edildi.

Silahını teslim eden ilk 25 kişiye, ilanda belirtildiği gibi iPad tablet bilgisayar hediye edildi.

Havalimanları ele geçirilen silah sayısı

Bu arada ABD'de bu yıl havalimanı güvenlik kontrol noktalarında ele geçirilen ateşli silah sayısı, bugüne kadarki en yüksek sayı oldu.

Havalimanlarındaki kontrol noktalarında bu yıl 6 bin 301 ateşli silah ele geçirildi. Geçen yıl bu sayı 5 bin 972 idi.

AA'nın haberine göre, el konulan ateşli silahların yüzde 88'inin dolu olduğu tespit edildi.

Silahlı saldırılar, 40 bin ölüme yol açtı

ABD'de hava yolunu kullanan yolcular, ateşli silahlarını boş olması kaydıyla bagaj valizlerine koyabiliyor. Yolcular, taşıma ruhsatları olsa bile silahlarını el veya kabin bagajlarında bulunduramıyor.

Öte yandan yine ABD'de bu yıl düzenlenen silahlı saldırılarda yaklaşık 40 bin can kaybı yaşandı.