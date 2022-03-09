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    ABD’de silahlı çatışma: 1 polis ile 1 şüpheli öldü

    Kavgaya müdahale etmek isteyen polis ile şüpheliler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, bir polisin yanı sıra bir şüphelinin de öldüğü belirlendi.
    • AA
    • 09.03.2022 - 10:37
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    ABD’de silahlı çatışma: 1 polis ile 1 şüpheli öldü

    ABD'nin Missouri eyaletinin Joplin bölgesinde polisler, bir mağazanın önünde yaşanan olaya müdahale etti.

    Bunun üzerine polis ile şüpheliler arasında çatışma çıktı.

    BİR POLİS ÖLDÜ

    Çatışmada, bir polisin yanı sıra bir şüphelinin de öldüğü kaydedildi.

    Ayrıca 2 polisin de yaralandığı ve yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

    AYRINTI VERİLMEDİ

    Yaşananlara dair yeterince ayrıntı verilmezken, polisin bugün basın toplantısı düzenleyerek daha fazla ayrıntı vereceği bildirildi.


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