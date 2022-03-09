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- ABD’de silahlı çatışma: 1 polis ile 1 şüpheli öldü
ABD’de silahlı çatışma: 1 polis ile 1 şüpheli öldü
Kavgaya müdahale etmek isteyen polis ile şüpheliler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, bir polisin yanı sıra bir şüphelinin de öldüğü belirlendi.
- AA
- 09.03.2022 - 10:37
ABD'nin Missouri eyaletinin Joplin bölgesinde polisler, bir mağazanın önünde yaşanan olaya müdahale etti.
Bunun üzerine polis ile şüpheliler arasında çatışma çıktı.
BİR POLİS ÖLDÜ
Çatışmada, bir polisin yanı sıra bir şüphelinin de öldüğü kaydedildi.
Ayrıca 2 polisin de yaralandığı ve yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.
AYRINTI VERİLMEDİ
Yaşananlara dair yeterince ayrıntı verilmezken, polisin bugün basın toplantısı düzenleyerek daha fazla ayrıntı vereceği bildirildi.