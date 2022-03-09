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ABD’de silahlı çatışma: 1 polis ile 1 şüpheli öldü

ABD’de silahlı çatışma: 1 polis ile 1 şüpheli öldü

Kavgaya müdahale etmek isteyen polis ile şüpheliler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, bir polisin yanı sıra bir şüphelinin de öldüğü belirlendi.