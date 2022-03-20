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    ABD'de silahlı saldırı: 10 yaralı

    ABD'nin Arkansas Eyalet Polisi Sözcüsü Bill Sadler, Arkansas eyaletinde yer alan Dumas kasabasında silahlı saldırı meydana geldiğini ve en az 10 kişinin yaralandığını söyledi.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 06:04
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    ABD'de silahlı saldırı: 10 yaralı

    ABD'nin Arkansas eyaletinde silah sesleri yankılandı.

    SİLAHLI SALDIRI

    Arkansas Eyalet Polisi (ASP) Sözcüsü Bill Sadler yaptığı açıklamada, eyalette yer alan Dumas kasabasında düzenlenen bir otomobil gösterisi yakınlarında bir silahlı saldırı düzenlendiğini kaydetti.

    "EN AZ 10 KİŞİ YARALANDI"

    Saldırı sonucu en az 10 kişinin yaralandığını duyuran Sadler, "ASP'ye verilen ön bilgiler, açılan ateş sonucu 10 kadar kişinin yaralandığı yönünde" ifadelerini kullandı.

    ASP, otomobil gösterisinin düzenlendiği işletmenin adına yönelik ve olaya ilişkin herhangi bir şüphelinin tespit edilip edilmediği yönünde henüz bir açıklamada bulunmadı.

    ABD de silahlı saldırı: 10 yaralı #1


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