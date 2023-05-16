ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de New Mexico eyaletinin Farmington şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi ölürken 2 polis de yaralandı.

AA

ABD'den gelen silahlı saldırı haberlerine bir yenisi daha eklendi.

New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısındaki 46 bin nüfuslu Farmington şehrinde silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıya karşılık veren 2 polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu, silahlı saldırganın ise olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırganın kimliği paylaşılmadı

Saldırı nedeniyle Farmington Okul Bölgesi yönetiminin şehirdeki tüm okullara giriş ve çıkışları bir süre durdurduğu, olayda öğrencilerin ve okul çalışanlarının herhangi bir zarar görmediği duyuruldu.

Saldırganın kimliği ve olayın nedeni konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.