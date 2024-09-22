AA

silahlı saldırı ile sarsıldı.

Alabama eyaletinin Birmingham kentindeki silahlı saldırıda 4 kişinin öldü, 21 kişi yaralandı.

Alabama'nın yerel "AL.com" internet sitesinde yer alan habere göre, polis Truman Fitzgerald, Birmingham'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

SALDIRGAN HENÜZ YAKALANAMADI

Fitzgerald, yerel saatle 23.00 sularında düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 21 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırganın henüz yakalanamadığını ifade eden Fitzgerald, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Yusuf Balıkçı
Editör