ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı Philadelphia'da bir kişinin etrafa rastgele ateş açması sonucu 4 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. Vurulanlar arasında iki de çocuk olduğu öğrenildi.

AA

ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırı yaşandı.

Saldırıda dört kişi öldü, dört kişi ise yaralandı.

Zanlı gözaltında

ABD polisi, Philadelphia'nın güneybatısındaki Kingsessing bölümünde çok sayıda silah sesi duyulduğunu ve bir zanlının gözaltına alındığını söyledi.

Vurulanlar arasında iki de çocuk var

Erkek zanlının kurşun geçirmez yelek giydiği ve elinde bir tüfek ve bir tabanca olduğu belirlendi.

Vurulanlar arasında iki çocuğun da olduğu öğrenilirken, çocukların yaşayıp yaşamadığı ise henüz kesinlik kazanmadı.

