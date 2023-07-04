ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

AA
ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırı yaşandı.
Saldırıda dört kişi öldü, dört kişi ise yaralandı.
Zanlı gözaltında
ABD polisi, Philadelphia'nın güneybatısındaki Kingsessing bölümünde çok sayıda silah sesi duyulduğunu ve bir zanlının gözaltına alındığını söyledi.
Vurulanlar arasında iki de çocuk var
Erkek zanlının kurşun geçirmez yelek giydiği ve elinde bir tüfek ve bir tabanca olduğu belirlendi.
Vurulanlar arasında iki çocuğun da olduğu öğrenilirken, çocukların yaşayıp yaşamadığı ise henüz kesinlik kazanmadı.