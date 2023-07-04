ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı
AA

ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı yaşandı.

Saldırıda dört kişi öldü, dört kişi ise yaralandı.

Zanlı gözaltında

polisi, Philadelphia'nın güneybatısındaki Kingsessing bölümünde çok sayıda sesi duyulduğunu ve bir zanlının gözaltına alındığını söyledi.

Vurulanlar arasında iki de çocuk var

Erkek zanlının kurşun geçirmez yelek giydiği ve elinde bir tüfek ve bir tabanca olduğu belirlendi.

Vurulanlar arasında iki çocuğun da olduğu öğrenilirken, çocukların yaşayıp yaşamadığı ise henüz kesinlik kazanmadı.