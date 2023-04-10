ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü ABD'nin Kentucky eyaletinin en büyük şehri Louisville'de bir bankaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

REUTERS ABD'de yaşanılan silahlı saldırı olayında kan aktı.. Kentucky eyalatinin Louisville şehir merkezinde, Slugger Field yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. FBI ajanları olay yerinde Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Doğu Main'in 300. bloğunda aktif bir saldırganın raporlarını doğruluyoruz. Lütfen bölgeden uzak durun. FBI, ajanları olay yerine gitti. Polis vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı 625 bin kişinin yaşadığı şehir merkezindeki bir bankanın yakınında polisin, insanları uzaklaştırdığı görüldü. Kentucky Valisi Andy Beshear, saldırının hemen ardından bölgeye gittiğini duyurdu.