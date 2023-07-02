ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde günün erken saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA

ABD, güne silahlı saldırı dehşetiyle başladı…

Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde sabah erken saatlerde bir etkinlikte bulunan kalabalığa ateş açıldı.

2 kişi öldü, 28 yaralı var

Yetkililer, silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 28 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların 9'unun hastaneye sevk edildiği ve 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının nedeni açıklanmadı

Görgü tanıkları, "Brooklyn Günü" etkinliği adı altında toplanan kalabalığa ateş açıldığını, 20 ile 30 el silah sesi duyduklarını söyledi.

Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.