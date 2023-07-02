ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

AA
ABD, güne silahlı saldırı dehşetiyle başladı…
Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde sabah erken saatlerde bir etkinlikte bulunan kalabalığa ateş açıldı.
2 kişi öldü, 28 yaralı var
Yetkililer, silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 28 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların 9'unun hastaneye sevk edildiği ve 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Saldırının nedeni açıklanmadı
Görgü tanıkları, "Brooklyn Günü" etkinliği adı altında toplanan kalabalığa ateş açıldığını, 20 ile 30 el silah sesi duyduklarını söyledi.
Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.