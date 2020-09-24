ABD'de silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölümden kurtardı

Çocuklarıyla oto galeriye araba bakmaya gelen bir baba saldırı anında kendini feda edip çocuklarına siper olurken, bacağından vurularak ağır yaralandı.

ABD’nin New York kentinde bulunan oto galeri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Galeriye üç çocuğu ile arabaya bakmaya gelen bir baba ise kurşunların hedefi oldu.

ÇOCUKLARINA SİPER OLDU

Saldırı anında üç çocuğunu ölümden kurtarmak isteyen baba ağır yaralanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklarının üzerine kapanarak siper olan babanın bacağından vurulduğu öğrenildi.

ABD'de silahlı saldırıda çocuklarına siper olan baba

SALDIRGAN ARANIYOR

Konuyla ilgili soruşturma başlatan New York Polis departmanı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi için arama çalışması başlattığını duyurdu.

New York Polis Demartmanı, saldırıda 20 bin dolar maddi zararın oluştuğunu da belirtti.