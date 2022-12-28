Petrol
84.36
-0.38%
Euro
19.9232
0.18%
Dolar
18.7167
0.25%
Altın
1.086
-0.16%
Borsa
5304
0.00%
Bitcoin
315.726
-0.94%
BTXN Coin
6.06
-5.31%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    ABD'de şimdi de sel felaketi bekleniyor

    Ülkede aşırı soğuk ve kar fırtınası nedeniyle ölü sayısı 65'e ulaşırken, meteorolojiden sel felaketi uyarısı geldi.
    • 28.12.2022 - 15:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de şimdi de sel felaketi bekleniyor

    Amerika Birleşik Devletleri kar fırtınası ve dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde başlayan şiddetli kar yağışı, ülkede hayat adeta felç etti.

    65 kişi hayatını kaybetti

    Öyle ki, soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükseldi.

    Ölümlerin 34’ü ise New York eyaletinde kaydedildi.

    Son 40 yılın en büyük kar fırtınası ile mücadele eden ABD'de mevcut hava şartları, 'nesilde bir kez görülecek olay' olarak nitelendirildi.

    ABD de şimdi de sel felaketi bekleniyor #1

    Bavullar yığın haline dönüştü

    Öte yandan yaşanan fırtına, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Binlerce uçak seferinin hala gerçekleştirilemediği belirtildi.

    Havalimanlarında mahsur kalan yolcuların bavulları da yığın haline dönüştü.

    ABD de şimdi de sel felaketi bekleniyor #2

    Sel uyarısı geldi

    Bölgede ekiplerin kar çalışmaları devam ederken ABD Ulusal Meteoroloji Servisi yeni bir felaketi duyurdu.

    Yapılan açıklamalarda, "Kar fırtınası bugün etkisini yitiriyor ancak erimeyle oluşabilecek sele karşı dikkatli olunmalı." uyarısı yaptı.

    ABD de şimdi de sel felaketi bekleniyor #3

    ABD de şimdi de sel felaketi bekleniyor #4

    ABD de şimdi de sel felaketi bekleniyor #5


    İlk cemre ne zaman düşecek?
    Yaşam

    İlk cemre ne zaman düşecek?

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada
    Yaşam

    Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada

    Görüş Bildir