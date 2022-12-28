ABD'de şimdi de sel felaketi bekleniyor

Ülkede aşırı soğuk ve kar fırtınası nedeniyle ölü sayısı 65'e ulaşırken, meteorolojiden sel felaketi uyarısı geldi.

Amerika Birleşik Devletleri kar fırtınası ve dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz günlerde başlayan şiddetli kar yağışı, ülkede hayat adeta felç etti.

65 kişi hayatını kaybetti

Öyle ki, soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükseldi.

Ölümlerin 34’ü ise New York eyaletinde kaydedildi.

Son 40 yılın en büyük kar fırtınası ile mücadele eden ABD'de mevcut hava şartları, 'nesilde bir kez görülecek olay' olarak nitelendirildi.

Bavullar yığın haline dönüştü

Öte yandan yaşanan fırtına, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Binlerce uçak seferinin hala gerçekleştirilemediği belirtildi.

Havalimanlarında mahsur kalan yolcuların bavulları da yığın haline dönüştü.

Sel uyarısı geldi

Bölgede ekiplerin kar çalışmaları devam ederken ABD Ulusal Meteoroloji Servisi yeni bir felaketi duyurdu.

Yapılan açıklamalarda, "Kar fırtınası bugün etkisini yitiriyor ancak erimeyle oluşabilecek sele karşı dikkatli olunmalı." uyarısı yaptı.