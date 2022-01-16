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- ABD'de sinagoga giren silahlı saldırgan, içeridekileri rehin aldı
ABD'de sinagoga giren silahlı saldırgan, içeridekileri rehin aldı
Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan, bir sinagogda haham dahil birçok kişiyi rehin alırken, Soruşturma Bürosu (FBI) olaya müdahale etti.
- AA
- 16.01.2022 - 02:04
Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 saat önce silahlı bir kişinin bir sinagogdaki kişileri rehin aldığını söyledi.
SWAT MÜDAHALE İÇİN GELDİ
Sabah ayini esnasında saldırganın sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığına işaret edilen açıklamada, SWAT ekibinin de olaya müdahil olduğu kaydedildi.
FBI MÜZAKERE YAPIYOR
Rehinelerin sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, FBI'ın silahlı saldırgan ile müzakerelerinin sürdüğü aktarıldı.
Saldırganın amacı henüz netleşmezken, sinagogun çevresi boşaltıldı.