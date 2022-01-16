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ABD'de sinagoga giren silahlı saldırgan, içeridekileri rehin aldı

ABD'de sinagoga giren silahlı saldırgan, içeridekileri rehin aldı

Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan, bir sinagogda haham dahil birçok kişiyi rehin alırken, Soruşturma Bürosu (FBI) olaya müdahale etti.