Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
585.396
-0.32%
BTXN Coin
33.71
1.10%
4ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 4 C

    ABD'de sinagoga giren silahlı saldırgan, içeridekileri rehin aldı

    Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan, bir sinagogda haham dahil birçok kişiyi rehin alırken, Soruşturma Bürosu (FBI) olaya müdahale etti.
    • AA
    • 16.01.2022 - 02:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de sinagoga giren silahlı saldırgan, içeridekileri rehin aldı

    Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 saat önce silahlı bir kişinin bir sinagogdaki kişileri rehin aldığını söyledi.

    SWAT MÜDAHALE İÇİN GELDİ

    Sabah ayini esnasında saldırganın sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığına işaret edilen açıklamada, SWAT ekibinin de olaya müdahil olduğu kaydedildi.

    ABD de sinagoga giren silahlı saldırgan, içeridekileri rehin aldı #1

    FBI MÜZAKERE YAPIYOR

    Rehinelerin sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, FBI'ın silahlı saldırgan ile müzakerelerinin sürdüğü aktarıldı.

    Saldırganın amacı henüz netleşmezken, sinagogun çevresi boşaltıldı.

    ABD de sinagoga giren silahlı saldırgan, içeridekileri rehin aldı #2

    ABD de sinagoga giren silahlı saldırgan, içeridekileri rehin aldı #3

    ABD de sinagoga giren silahlı saldırgan, içeridekileri rehin aldı #4


    Görüş Bildir