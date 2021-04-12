George Floyd cinayetinin ardından başka bir siyahinin daha öldürülmesi ABD'de büyük olaylara yol açtı.

ABD'nin Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genç, polis çevirmesi sırasında vurularak hayatını kaybetti.

Brooklyn Center kentindeki Orchard Bulvarı'nda meydana gelen olayda polis, hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edilen Wright'ı, gözaltı işlemi sırasında kaçmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle vurarak öldürdü.

SİYAHİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etti. Polis araçlarının üzerine çıkan protestocular, araçların camlarını kırdı.

Kentteki gerginlik akşam saatlerinde de devam etti. Akşam saatlerinde Brooklyn Center polis karakolu önünde toplanan protestocu grup, gece geç saatlere kadar eylemlerini sürdürdü.

DÜKKANLAR YAĞMALANDI

Protestolar sırasında yağma olayları yaşandı. Küçük bir grubun çevredeki bir süpermarketi yağmaladığını gösteren bir video sosyal medyada yayıldı.

Bunun üzerine harekete geçen diğer göstericiler de çeşitli mağazalara zarar verdi. Dükkanların iç kısımlarının büyük hasar aldığı görüldü.

ABD'de siyahi gencin öldürülmesinin ardından dükkanlar yağmalandı ViDEO

ULUSAL MUHAFIZLAR HAREKETE GEÇTİ

ABD basını, göstericilerin polisle çatıştığını, diğer taraftan bazı işletmelerin "tamamen yıkıldığını" aktardı.

Newsweek'in haberinde, "Brooklyn Center çevresindeki birkaç işletme tamamen yok edildi. Polis, mal çalarak kaçanların peşinden gitti ve bazıları tutuklandı." denildi.

Brooklyn Park bölgesinde yaklaşık 20 işletmenin zarar gördüğü, yaşananlar üzerine Ulusal Muhafızların harekete geçtiği kaydedildi.

"SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA CANSIZ YATIYORDU"

Ölen kişinin annesi Katie Wright, olay sırasında oğlu ile telefonda konuştuğunu belirterek, "Beni 13.40 civarında aradı, polis tarafından durdurulduğunu söyledi. 'Dikiz aynasında araç kokuları asılı diye durdurdular.' dedi. Sonra boğuşma sesleri duydum, polis memurlarının 'Daunte, kaçma' diye bağırdıklarını duydum.

Sonra bir başka memur, 'Telefonu kapat' dedi ve telefonu kapadı. Bir dakika sonra aradım. Kız arkadaşı - o yanındaydı - cevap verdi. Vurulduğunu söyledi. Telefonu çevirdiğinde sürücü koltuğunda cansız yatıyordu." şeklinde konuştu.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki Afro-Amerikalı George Floyd'u gözaltına alınırken boğularak öldürülmesi, ülke genelinde ırkçılık karşıtı, polis şiddetini kınayan protestoların fitilini ateşlemişti.

Floyd'un polis memurunun diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.