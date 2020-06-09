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ABD'de siyahi general, Hava Kuvvetleri Komutanı oldu
Siyahilere karşı polis şiddetine yönelik protestoların sürdüğü ABD'de, siyahi Orgeneral Charles Brown, Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 09.06.2020 - 22:52
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis gözaltısı sırasında ölmesinin ardından yaşanan iç karışıklık, Minnesota'daki polis departmanının tasfiye edilmesine rağmen sürüyor.
Bunun üzerine, Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatmak adına yeni bir hamle geldi.
HAVA KUVVETLERİ'NE SİYAHİ KOMUTAN
Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Brown, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
Böylece Orgeneral Charles Brown, ABD tarihinde ilk siyahi başkan Obama'nın ardından, ABD ordusunda hava kuvvetlerinin başına getirilen ilk siyahi subay oldu.