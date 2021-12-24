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    ABD'de siyahi Wright'ı öldüren eski polis, jüri tarafından suçlu bulundu

    Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci nisan ayında vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter, jüri tarafından suçlu bulundu.
    • AA
    • 24.12.2021 - 05:43
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    ABD'de siyahi Wright'ı öldüren eski polis, jüri tarafından suçlu bulundu

    Hennepin Bölge Mahkemesinde görülen davada jüri üyeleri Potter’ı Wright’ın ölümünden sorumlu tuttu.

    1. VE 2. DERECE CİNAYETTEN SUÇLU BULUNDU

    Çoğu beyaz üyeden oluşan 12 kişilik jüri heyeti, 4 gün süren karar aşamasından sonra Potter’ın 1 ve 2. derece cinayetten suçlu olduğu sonucuna vardı.

    7 YIL HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

    Kararın açıklanmasının ardından Potter, kelepçelenerek tekrar gözaltına alınırken, Minnesota eyalet kanunlarına göre eski polis memurunun 7 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

    10 DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

    Potter, Daunte Wright’ın ölümünün ardından gözaltına alınmış, 3 gün sonra da 100 dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

    ABD de siyahi Wright ı öldüren eski polis, jüri tarafından suçlu bulundu #1

    DAUNTE WRİGHT OLAYI

    Siyahi Daunte Wright, 11 Nisan'da Minnesota'da trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı bulunan Wright arabasıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

    Wright'ın polis kurşunuyla öldürülmesinin duyulmasıyla Brooklyn Center'da protesto gösterileri başlamış, çıkan olaylarda bazı polis araçları zarar görürken onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

    ABD de siyahi Wright ı öldüren eski polis, jüri tarafından suçlu bulundu #2

    Polis Şefi Tim Gannon, Wright’ı vuran 26 yıllık polis memuru Kim Potter’in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullandığını ve olayın kaza olduğunu savunmuştu.

    49 yaşındaki beyaz Amerikalı Potter ile Polis Şefi Gannon daha sonra görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

    ABD de siyahi Wright ı öldüren eski polis, jüri tarafından suçlu bulundu #3

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