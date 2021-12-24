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ABD'de siyahi Wright'ı öldüren eski polis, jüri tarafından suçlu bulundu

ABD'de siyahi Wright'ı öldüren eski polis, jüri tarafından suçlu bulundu

Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci nisan ayında vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter, jüri tarafından suçlu bulundu.