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    ABD'de sokak ortasında cinayet

    New York'ta arabasını yıkayan adama silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 04:06
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    ABD'de sokak ortasında cinayet

    ABD’nin New York kentindeki 75. Bölge’de bulunan Milford Caddesi’nde 1 kişi arabasını yıkadığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

    Saldırgan, saldırının ardından olay yerinden koşarak, uzaklaştı.

    New York Polis Departmanı Detektifi Rodney Harrison, saldırının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

    ABD'de sokak ortasında cinayet VİDEO

    OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    Rodney, “Polis ekipleri gelen silahla vurulma çağrısına cevap verdi. Olay yerine giden ekipler 35 yaşında 1 erkeğin ensesinden silah ile vurulduğunu tespit etti” ifadelerini kullandı.

    Rodney, saldırı sonucu adamın hayatını kaybettiğini aktarırken, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

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