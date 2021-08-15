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    ABD'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti

    ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 218 artarak 621 bin 254'e yükseldi.
    • AA
    • 15.08.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 18:46
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    ABD'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti

    Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 642 bini geçti.

    218 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 218 artarak 621 bin 254'e çıktı.

    Kaliforniya, 4 milyon 124 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 334 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

    Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından Kaliforniya 64 bin 633 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 54 bin 289, New York'ta 53 bin 855 olarak kayıtlara geçti.

    YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 71,8'İ EN AZ BİR DOZ AŞILI

    ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71,8'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

    197 milyon 685 binden fazla kişiye ilk doz, 168 milyon 90 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

    ABD de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti #1

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