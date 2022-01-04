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- ABD’de son 24 saatte rekor koronavirüs vaka sayısı
ABD’de son 24 saatte rekor koronavirüs vaka sayısı
- İHA
- 04.01.2022 - 10:28
- Güncelleme : 04.01.2022 - 10:53
Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında yeni bir rekora imza atıldı.
John Hopkins Üniversitesi’nden açıklanan son 24 saate ait koronavirüs verilerine göre, ülkede 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka tespit edildi ve bununla birlikte yeni bir rekora ulaşıldı.
4 AYDAN SONRA BİR İLK
Ülkede yine son 24 saatte bin 693 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nden yapılan önceki açıklamalara göre ise yaklaşık 4 aydan sonra ilk kez 103 binden fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
NÜFUSUN YÜZDE 62’Sİ AŞILI
Dün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) yapılan açıklamada, 12-15 yaş aralığına uygulanması için Pfizer’ın Biontech aşısı güçlendirici dozuna acil kullanım onayı verildiği duyurulmuştu.
ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 62’sinin koronavirüse karşı aşılı olduğu biliniyor.