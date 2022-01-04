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    ABD’de son 24 saatte rekor koronavirüs vaka sayısı

    John Hopkins Üniversitesi’nin açıkladığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1 milyon 83 bin 948 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:53
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    ABD’de son 24 saatte rekor koronavirüs vaka sayısı

    Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında yeni bir rekora imza atıldı.

    John Hopkins Üniversitesi’nden açıklanan son 24 saate ait koronavirüs verilerine göre, ülkede 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka tespit edildi ve bununla birlikte yeni bir rekora ulaşıldı.

    4 AYDAN SONRA BİR İLK

    Ülkede yine son 24 saatte bin 693 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nden yapılan önceki açıklamalara göre ise yaklaşık 4 aydan sonra ilk kez 103 binden fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

    ABD’de son 24 saatte rekor koronavirüs vaka sayısı #1

    NÜFUSUN YÜZDE 62’Sİ AŞILI

    Dün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) yapılan açıklamada, 12-15 yaş aralığına uygulanması için Pfizer’ın Biontech aşısı güçlendirici dozuna acil kullanım onayı verildiği duyurulmuştu.

    ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 62’sinin koronavirüse karşı aşılı olduğu biliniyor.


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