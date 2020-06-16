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    ABD'de son 50 yılın en mutsuz dönemini yaşanıyor

    Bir ankete göre Amerikalılar son yarım asrın en mutsuz anlarını yaşıyor.
    • AA
    • 16.06.2020 - 21:27
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    ABD'de son 50 yılın en mutsuz dönemini yaşanıyor

    ABD'de Chicago Üniversitesi Ulusal Fikir Araştırma Merkezi tarafından  2 bin 279 kişinin katılımıyla 21-29 Mayıs'ta bir anket yapıldı.

    AMERİKA'NIN YÜZDE 50'Sİ KENDİNİ YALNIZ HİSSEDİYOR

    Yapılan ankete, geçen sene ''çok mutlu'' olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31 iken, bu yıl aynı yanıtı verenlerin oranı yüzde 14'e geriledi, kendini yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 23'ten yüzde 50'ye çıktı.

    SON 50 YILIN EN MUTSUZ DÖNEMİ

    Ankete göre Amerikalılar son 50 yılın en mutsuz döneminde bulunuyor.

    Amerikalıların yüzde 58'i gelecek nesillerin daha iyi yaşam standartlarına sahip olacağını düşünmüyor.

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