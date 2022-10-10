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    ABD'de sosyeteyi kandıran Anna Sorokin, ev hapsine alındı

    Sorokin, yüklü miktardaki mal varlığının sahibi olarak New York sosyetesini kandırınca hapis cezasına çarptırıldı. Ev hapsine alınan Sorokin, sınır dışı edilmeye karşı mücadele veriyor.
    • 10.10.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:48
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    ABD'de sosyeteyi kandıran Anna Sorokin, ev hapsine alındı

    ABD, Anna Sorokin'i konuşuyor.

    Kendisini varlıklı bir Alman ailenin varisi gibi tanıtan Sorokin, dolandırıcılıktan hapis cezasına çarptırıldı.

    Sorokin, 67 milyon dolarlık mal varlığının tek varisiymiş gibi hareket etti. Rus asıllı Alman vatandaşı hakkında, ABD göçmenlik idaresince yeni karar alındı.

    Ev hapsi kararı

    Sorokin’in Sözcüsü Juda Engelmayer, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimince (ICE) tutulan Sorokin’in New York şehrinde ev hapsine alındığını söyledi.

    Engelmayer, Sorokin’in ICE'nin gözetimi altında kalma ve sınır dışı edilmeye karşı mücadele edeceğini ifade etti.

    Elektronik bileklik, 24 saat şartı, sosyal medya yasağı...

    Göçmenlik yargıcı, Sorokin’in 10 bin dolar kefaletle birlikte ayağına elektronik bileklik takılması, aynı evde 24 saat kalması ve sosyal medyadan uzak durması kaydıyla ev hapsine alınmasına hükmetmişti.

    ABD de sosyeteyi kandıran Anna Sorokin, ev hapsine alındı #1

    New York sosyetesini kandırdı

    "Anna Delvey" takma ismiyle kendini New York sosyetesine 67 milyon dolarlık bir servetin tek varisi gibi tanıtarak lüks bir hayat yaşayan Anna Sorokin, 2017’de bankaları 275 bin dolar dolandırmaktan tutuklanarak hapis cezasına çarptırılmıştı.

    21 Şubat 2021’de tahliye edilen 31 yaşındaki Sorokin, ICE tarafından vizesi geçtiği için sınır dışı edilmek üzere tekrar gözaltına alınmıştı.

    Sorokin'in hikayesi, 2018'de New York Magazine'de hakkında yayınlanan bir makaleden sonra uluslararası ilgi görmüştü.

    ABD de sosyeteyi kandıran Anna Sorokin, ev hapsine alındı #2

    Dolandırdığı bankalara ve diğer kurumlara ödeme yapmak zorunda kaldı

    Netflix, Sorokin'e 320 bin dolar ödeyerek hayatını "Grey's Anatomy" ve "Scandal" dizilerinin yapımcısı Shonda Rhimes tarafından bir Netflix dizisine dönüştürülmesini teklif etmiş, dizi "Inventing Anna" (Anna'yi icad etmek) adıyla ekranlara taşınmıştı.

    Sorokin'in, Netflix'ten aldığı paranın büyük kısmını, dolandırdığı bankalara ve diğer kurumlara ödemek zorunda kaldığı bildirilmişti.

    ABD de sosyeteyi kandıran Anna Sorokin, ev hapsine alındı #3


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