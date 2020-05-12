Florida eyaletinde toplanan kalabalık grup, yeniden spor salonlarına dönebilmek için ilginç bir gösteriye imza attı.

Koronavirüs salgınının pençesindeki ABD, ilginç bir protestoya sahne oldu.

Florida eyaletinde toplanan bir grup, salgın nedeniyle geçen ay kapatılan spor salonlarının yeniden açılmasını istedi.

Eylemciler, kaldırımda şınav çekti ve çeşitli egzersiz hareketleri yaptı.

Görüntüler, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı.

"SPOR SALONUNA İHTİYAÇLARI YOK GİBİ"

Bir kullanıcı, "Bunların spor salonlarını yeniden açmak isteyen protestocular olduğuna emin misiniz? Onların egzersiz için bir spor salonuna ihtiyacı yok gibi görünüyor!" diye yazdı.

ABD'de spor salonları açılsın eylemi VİDEO

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Yaklaşık 1 milyon 400 bin vakanın görüldüğü ülkede, 81 bin 795 kişi salgından hayatını kaybetti.

Florida eyaletinde 40 bin 982 vaka kaydedilirken, 1.735 ölüm gerçekleşti.