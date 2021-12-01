ABD'de Şükran Günü haftasında alışveriş yapanların sayısı beklenenin altında

ABD'de Şükran Günü haftasında bu yıl alışveriş yapan tüketicilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 azalarak 179,8 milyona geriledi.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF), Şükran Günü haftasına (Perşembe-Pazartesi) ilişkin alışveriş verilerini paylaştı.

Buna göre, Şükran Günü haftasında alışveriş yapan Amerikalı tüketicilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 azalarak 186,4 milyondan 179,8 milyona indi.

FİZİKİ ALIŞVERİŞ GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Bu yıl fiziki olarak mağazalardan alışveriş yapanların sayısındaki artış dikkati çekti. Alışveriş için mağazaları tercih edenlerin sayısı, koronavirüs salgınına yönelik önlemlerin yoğun şekilde uygulandığı geçen yıla göre yüzde 13,7 artarak 104,9 milyona çıktı.

ÇEVRİM İÇİ ALIŞVERİŞ YAPANLARIN SAYISI DÜŞTÜ

Söz konusu dönemde internetten alışveriş yapanların sayısı ise yüzde 12,1 azalışla 127,8 milyona düştü.

Efsane Cuma, en çok alışverişin yapıldığı gün olurken bu günde 88 milyon kişi internet üzerinden, 66,5 milyon kişi mağazalarda alışverişini yaptı.

Şükran Günü haftasında alışveriş yapanlar ortalama 301,27 dolar harcadı. Tüketicilerin ortalama harcama tutarı 2020'nin aynı döneminde 311,75 dolar olmuştu.

Öte yandan Adobe Analytics'in verileri, Efsane Cuma ve Siber Pazartesi'nde çevrim içi harcamaların ilk kez düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

Buna göre, Efsane Cuma'da çevrim içi alışveriş yapanların harcama tutarı 8,9 milyar dolar oldu. Bu tutar, 2020'de 9 milyar dolar seviyelerindeydi.

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ SIKINTILAR SATIŞI ETKİLEDİ

Siber Pazartesi'nde de çevrim içi satışlar yıllık yüzde 1,4 azalışla 10,7 milyar dolara geriledi.

Tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle perakendecilerin kampanyalarına, tüketicilerin ise alışverişlerine daha erken başlamalarının Şükran Günü haftasındaki yoğunluğu azalttığı ifade edildi.