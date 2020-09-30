ABD'de sürücü, kendine çarpıp silah gösteren araca ateş etti

Orlando'da bir şoför, silah gösteren aracın sürücüsüne ateş ederek kendini savunduğunu söyledi.

ABD'nin Florida eyaletinde dehşete düşüren anlar yaşandı.

Orlando'da bir araç, uzun süre takip edildi. O anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra takipteki otomobil, kendisine yol vermediği gerekçesiyle Marco Mazzetta isimli sürücünün aracına arkadan çarptı, ardından sollayarak geçti.

ÇARPAN ARACA ATEŞ AÇTI

Kısa bir süre sonra, söz konusu aracın sürücüsünün, çarptığı araca doğru silah doğrulttuğu görüldü.

Kendini savunmak istediğini belirten Mazzetta, silahını çıkarıp, vurulma korkusuyla aracın ön camından 9 el ateş ettiğini söyledi.

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ATEŞ ETME ANI KAMERADA

Ateş açmasıyla birlikte Mazzetta'nın aracının camı parçalandı. Cam parçaları Mazzetta ve yanındaki yolcu koltuğunda oturan arkadaşının üzerine savruldu.

Sürücü,​ aracının güvenlik kamerasına yansıyan o anları sosyal medyadan paylaştı.

"SİLAH HAYRANI DEĞİLİM"

Mazzetta olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Silah hayranı değilim; vurulmamanın hayranıyım. Umarım ateşli silahı bir trafik ihlali nedeniyle birine doğrultmadan önce iki kez düşünürler." dedi.

Florida Polisi, görüntülerin, kara yolu üzerinde diğer sürücülerle tartışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Polis Kim Montes, "Pek çok insan arabalarında silah taşıyor. Bu gerçekten birinin vurulmasına, birinin öldürülmesine kadar gidebilir." dedi.