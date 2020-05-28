- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- ABD'de, tablodaki kaplumbağayı yemeye çalışan timsah
ABD'de, tablodaki kaplumbağayı yemeye çalışan timsah
Karnı acıkan timsahın, duvarda asılı olan kamplumbağa tablosuna saldırdığı anlar kamerayla görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 28.05.2020 - 15:17
ABD'nin Florida eyaletinde, bir evin verandasında bulunan timsah, karnının acıkması üzerine ilginç anlar yaşadı.
TABLODAKİ KAMPLUMBAĞAYI YEMEK İSTEDİ
Acıkan timsah etrafta yiyecek bir şeyler ararken, bir anda duvarda asılı olan kaplumbağalı tabloya saldırdı. Tabloya doğru birkaç kez hamle yapan timsah, çabaları sonuç vermeyince kenarda bulunan saksıya yöneldi.
Timsahın tablodaki kaplumbağayı yemeye çalıştığı o anlar ise kameraya yansıdı.
Tablodaki kaplumbağayı yemeye çalışan timsah