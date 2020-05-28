Dolar
6.8187
0.6866%
Euro
7.5115
0.693%
Altın
1722.99
0.8044%
Borsa
105534.88
0.5539%
G. Altın
377.438
1.3623%
Bitcoin
63760.91
2.5005%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    ABD'de, tablodaki kaplumbağayı yemeye çalışan timsah

    Karnı acıkan timsahın, duvarda asılı olan kamplumbağa tablosuna saldırdığı anlar kamerayla görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 15:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de, tablodaki kaplumbağayı yemeye çalışan timsah

    ABD'nin Florida eyaletinde, bir evin verandasında bulunan timsah, karnının acıkması üzerine ilginç anlar yaşadı.

    TABLODAKİ KAMPLUMBAĞAYI YEMEK İSTEDİ

    Acıkan timsah etrafta yiyecek bir şeyler ararken, bir anda duvarda asılı olan kaplumbağalı tabloya saldırdı. Tabloya doğru birkaç kez hamle yapan timsah, çabaları sonuç vermeyince kenarda bulunan saksıya yöneldi.

    Timsahın tablodaki kaplumbağayı yemeye çalıştığı o anlar ise kameraya yansıdı.

    Tablodaki kaplumbağayı yemeye çalışan timsah

    Görüş Bildir