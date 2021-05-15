ABD'de taksicinin gasbedilme anı

Benzincideki taksiye müşteri gibi binen şüpheli, 67 yaşındaki sürücüyü silahla tehdit ederek gasbetti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde Tayvanlı taksi sürücücü Paul Liao (67), yakıt almak için gittiği akaryakıt istasyonunda aracına müşteri gibi binen gaspçı tarafından zor anlar yaşadı.

SİLAHLA ZORUYLA PARALARI ALDI

O anlar araç kamerasına yansırken, görüntülerde kimliği belirsiz gaspçının silahını doğrultarak para istediği, taksi şoförünün ise tepki gösterdiği görüldü.

Liao'nun polisteki ifadesinde, gaspçının yüzüne silah dayararak "Kökenin ne? Çin'den mi geldin" sorusuyla karşılaştığını ve ırkçılığa maruz kaldığını belirtti. LA County Şerif Departmanı’nın olay ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

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