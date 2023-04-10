ABD'de 'tavşan polis' görenlerin yüzünü güldürüyor ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devriye sırasında bir tavşanı fark eden memur Carson B-Graves, tavşanı polis binasına götürdü. ‘Uysal ve arkadaş canlısı olduğu’ ifade edilen ve ‘Percy’ adı verilen tavşana ‘K9’ üniforması giydirildi.

DHA

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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Yuba City ilçesinde 22 Nisan 2022’de polis ekipleri devriyedeydi.

Devriye sırasında Percy Caddesi’nde bir tavşan olduğunu fark eden memur B-Graves, tavşanı polis binasına götürdü.

"Tavşana, bulunduğu yere atfen ‘Percy’ adını vermeye karar verdik"

Yuba City Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Tavşan, hayvan kontrol merkezine götürüldü. Daha sonra onu sahiplenmeyi tercih ettik. Tavşana, bulunduğu yere atfen ‘Percy’ adını vermeye karar verdik. Percy sahiplenildiğinden beri polis departmanında ‘sağlık memurumuz’ olarak görev yapıyor. Çoğu kişi onun arkadaşlığından keyif alırken, bazıları hala bir tavşanın polis departmanında olması fikrine alışmaya çalışıyor” denildi.