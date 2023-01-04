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- ABD'de tecavüz ettiği eski sevgilisini öldüren transseksüel idam edildi
ABD'de tecavüz ettiği eski sevgilisini öldüren transseksüel idam edildi
- 04.01.2023 - 16:38
- Güncelleme : 04.01.2023 - 17:14
ABD'de yaşayan 45 yaşındaki transseksüel Amber McLaughlin, cinsiyet değiştirmeden önce 2003 yılındaki sevgilisi Beverlu Guenther ile ilişkisini noktaladı.
McLaughlin, sevgilisini ayrılık sonrasında uzun süre takip ettiği için uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı.
McLaughlin, Guenther’i St Louis’teki ofisinde tecavüz edip mutfak bıçağıyla öldürop, cesedini Mississippi Nehri yakınlarına attı.
İdam kararı verildi
Mahkeme jürisi, 2006 yılında McLaughlin’i cinayetten suçlu bulmuş, ancak cezası konusunda anlaşmaya varamamıştı. Bunun üzerine devreye giren yargıç, McLaughlin hakkında idam kararı vermişti.
Avukatları, problemli bir çocukluk geçirdiği ve akıl sağlığı sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle McLaughlin’in cezasının müebbet hapse çevrilmesini talep etmişti.
Zehirli iğne ile idam edildi
Olayın sonrasında, ABD’de ilk kez bir transseksüelin idam cezası infaz edildi.
McLaughlin'e, dün yerel saatle 19.00 sıralarında zehirli iğneyle idam cezası uygulandı.
McLaughlin, aynı zamanda ABD’de bu yıl idam edilen ilk kişi oldu.