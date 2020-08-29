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    ABD'de tecavüzle suçlanan adam 44 yıl sonra serbest kaldı

    North Carolina'da 1976'da tecavüz suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilen Ronnie Long, yargılanması sırasında lehine delillerin gün yüzüne çıkarılmadığının anlaşılmasıyla özgürlüğüne kavuştu.
    • AA
    • 29.08.2020 - 15:52
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    ABD'de tecavüzle suçlanan adam 44 yıl sonra serbest kaldı

    ABD'nin North Carolina eyaletinde yaşayan Ronnie Long, 1976'da tecavüz suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi.

    Long 44 yıl sonra, yargılanması sırasında lehine delillerin gün yüzüne çıkarılmadığının anlaşılmasıyla yıllar sonra, Stanley County'de Albemarle Cezaevi'nden salıverildi.

    64 yaşındaki Long'u cezaevi çıkışında ailesi, yakınları ve salıverilmesi için uzun süredir kampanya yürüten aktivistler karşıladı.

    ABD de tecavüzle suçlanan adam 44 yıl sonra serbest kaldı #1

    POLİS LEHİNE OLACAK DELİLLERİ GİZLEDİ

    ABD Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Stephanie Thacker, salıvermeye ilişkin kararda, sanık Long'un yargılaması sırasında lehine değerlendirilebilecek çok sayıda kanıtın polis tarafından bilinçli olarak gizlendiğini, bu suretle adil yargılanma hakkından mahrum bırakıldığını belirtti.

    Yargıç Thacker, polisin olay yerinde ele geçirilen meni ve parmak izi gibi kritik delilleri jüriden ve savunma makamından gizlediği, bunun sanığın haksız yere mahkum edilmesine yol açtığını ifade etti.

    ABD de tecavüzle suçlanan adam 44 yıl sonra serbest kaldı #2

    HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI

    25 Nisan 1976'da, o sırada 20 yaşındaki Long, Concord şehrinde eyaletin önde gelen iş adamlarından birinin 54 yaşındaki dul eşine tecavüz etmekle suçlanarak mahkum olmuştu.

    Suçlamayı reddeden Long, uzun yıllardır hukuk mücadelesi sürdürüyordu.

    ABD de tecavüzle suçlanan adam 44 yıl sonra serbest kaldı #3

    ABD de tecavüzle suçlanan adam 44 yıl sonra serbest kaldı #4

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