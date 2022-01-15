ABD'de tedarik zinciri sorunu yaşanıyor

Salgın nedeniyle yaşanan sıkıntılar, ABD'de tedarik zincirlerini sekteye uğrattı. Yetkililer, boş rafların nedeni olarak iş gücü eksikliğini işaret etti.

Koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD, boş market raflarıyla gündeme geliyor.

Market ürünlerine yönelik yüksek talep, artan navlun maliyetleri ve Omicron kaynaklı iş gücü eksikliği, işlenmiş gıda ve taze ürünlerde yeni bir gecikmeyi beraberinde getirdi.

ABD'DE RAFLAR BOŞ KALDI

Bu durum, ülkedeki büyük perakendecilerde boş raf görüntülerine yol açıyor. New Jersey'de ürün gönderilemeyen marketlerde ortaya çıkan görüntü, yaşananların özeti niteliğinde.

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NAKLİYE ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

ABD'nin batı yakasındaki ürün yetiştiricileri, marul ve böğürtlen gibi ürünleri bozulmadan önce göndermek için pandemi öncesine kıyasla neredeyse üç kat daha fazla nakliye ücreti ödüyor.

Idaho ve Oregon sınırı boyunca soğan, karpuz ve kuşkonmaz yetiştiren Shay Myers, nakliye maliyetleri düşene kadar distribütörlere soğan sevkiyatını durdurduğunu söyledi.

ŞOFÖR EKSİKLİĞİ, KÖTÜ HAVA KOŞULLARI...

Myers, kamyon şoförü eksikliği ve son dönemde otoyolları trafiğe kapatan kötü hava koşullarının neden olduğu son üç haftadaki ulaşım kesintilerinin meyve ve sebze üreticileri için navlun maliyetlerini artırdığını söyledi.

Myers, önceden 7 bin dolar tutarındaki taşımacılığın bugünlerde 18 bin dolar ile 22 bin dolar arasına yükseldiğine dikkat çekti.

KITLIĞIN NEDENİ İŞ GÜCÜ EKSİKLİĞİ

Alışveriş yapanlar ise bazı marketlerde makarna ve et reyonlarının boş kalmasına ilişkin şikayetlerini dile getirdi.

Sektör yetkililerinden Katie Denis, durumun en az birkaç hafta daha azalmasının beklenmediğini kaydetti ve kıtlığı iş gücü eksikliğine bağladı.