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- ABD'de tedarik zinciri sorunu yaşanıyor
ABD'de tedarik zinciri sorunu yaşanıyor
- REUTERS
- 15.01.2022 - 09:26
- Güncelleme : 15.01.2022 - 09:32
Koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD, boş market raflarıyla gündeme geliyor.
Market ürünlerine yönelik yüksek talep, artan navlun maliyetleri ve Omicron kaynaklı iş gücü eksikliği, işlenmiş gıda ve taze ürünlerde yeni bir gecikmeyi beraberinde getirdi.
ABD'DE RAFLAR BOŞ KALDI
Bu durum, ülkedeki büyük perakendecilerde boş raf görüntülerine yol açıyor. New Jersey'de ürün gönderilemeyen marketlerde ortaya çıkan görüntü, yaşananların özeti niteliğinde.
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NAKLİYE ÜCRETLERİNDE ARTIŞ
ABD'nin batı yakasındaki ürün yetiştiricileri, marul ve böğürtlen gibi ürünleri bozulmadan önce göndermek için pandemi öncesine kıyasla neredeyse üç kat daha fazla nakliye ücreti ödüyor.
Idaho ve Oregon sınırı boyunca soğan, karpuz ve kuşkonmaz yetiştiren Shay Myers, nakliye maliyetleri düşene kadar distribütörlere soğan sevkiyatını durdurduğunu söyledi.
ŞOFÖR EKSİKLİĞİ, KÖTÜ HAVA KOŞULLARI...
Myers, kamyon şoförü eksikliği ve son dönemde otoyolları trafiğe kapatan kötü hava koşullarının neden olduğu son üç haftadaki ulaşım kesintilerinin meyve ve sebze üreticileri için navlun maliyetlerini artırdığını söyledi.
Myers, önceden 7 bin dolar tutarındaki taşımacılığın bugünlerde 18 bin dolar ile 22 bin dolar arasına yükseldiğine dikkat çekti.
KITLIĞIN NEDENİ İŞ GÜCÜ EKSİKLİĞİ
Alışveriş yapanlar ise bazı marketlerde makarna ve et reyonlarının boş kalmasına ilişkin şikayetlerini dile getirdi.
Sektör yetkililerinden Katie Denis, durumun en az birkaç hafta daha azalmasının beklenmediğini kaydetti ve kıtlığı iş gücü eksikliğine bağladı.