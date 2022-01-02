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    ABD'de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı

    New Mexico eyaletinde yılbaşı gecesi buzlanma nedeniyle arızalanan teleferikte en az 20 kişi mahsur kaldı. Şu ana kadar 8 kişi kurtarıldı.
    • İHA
    • 02.01.2022 - 06:23
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    ABD'de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı

    ABD’nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrindeki Sandia tepesinde yılbaşı gecesi iki teleferikte buzlanma nedeniyle arıza meydana geldi.

    20 KİŞİ MAHSUR KALDI

    En az 20 kişi teleferiklerde mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere olay yerine Bernalillo County Şerif Ofisi ve hava kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sırasında şimdiye kadar 8 kişi kurtarıldı.

    ABD de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı #1

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Teleferik işletmesinin genel müdürü Michael Donovan, mahsur kalanların teleferik işletmesinden ve Sandia tepesindeki bir restorandaki bazı görevlilerden oluştuğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Donovan, teleferiklerde su ve battaniye bulunduğunu aktardı.

    Kurtarma çalışmaları sürüyor.

    ABD de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı #2

    ABD de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı #3

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