ABD'de temiz su krizi yaşanıyor

Elektrik ve su sorunuyla karşı karşıya kalan birçok şehirde halk, zor günler geçiriyor.

ABD'de günlerce süren kar fırtınası, ülkenin güneyinde yaşayan halkı olumsuz etkiledi.

Günlerce elektriksiz kalan bölgelerde şimdi de temiz su eksikliği ortaya çıktı.

Rekor seviyede düşük sıcaklıklar nedeniyle su boruları parçalanırken, bu durum temiz içme suyu kıtlığına neden oldu.

'SUYU KAYNATARAK İÇİN' TAVSİYESİ

Cuma günü Memphis Havaalanı kapatılırken, hastaneler salgın döneminde yaşanan su krizi karşısında hijyenik kalma konusunda zorlanıyor.

Associated Press'in haberine göre, ülkenin en büyük ikinci eyaleti Teksas'ta 7 milyon insana, düşük su basıncının bakterilerin sisteme sızmasına yol açabileceği ihtimaline karşılık musluk suyunu kaynatarak içmeleri önerildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Teksas'ın Abilene şehrindeki bir sağlık tesisinde su basıncının düşük olması sebebiyle tıbbi tedavilerde aksama yaşandığı, bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

İŞ YERLERİNE SU TALİMATI

Tennessee eyaletinde 260 bin ev ve işletmeden suyu kaynatmaları istendi. Suyu kaynatmayan veya şişelenmiş suyu olmayan restoranların kapatılması emredildi.

Su basıncı sorunu, eyaletteki Memphis Uluslararası Havaalanı'nın cuma günü gelen ve giden tüm uçuşları iptal etmesine neden oldu.

Mississippi eyaletine bağlı Jackson şehrinde 161 bin kişi susuz kaldı. Ekipler şehirdeki tankları doldurmak için su pompaladı ancak buzlu yolların dağıtımcıların teslimatını geciktirmesinden dolayı arıtma konusunda kimyasal kıtlık yaşandı.

SU ŞEBEKESİ 100 YILDAN DAHA ESKİ

Jackson Belediye Başkanı Chokwe Antar Lumumba, şehrin su şebekesinin 100 yıldan daha eski olduğunu, dondurucu soğuğa dayanacak şekilde tasarlanmadığını dile getirdi.

Susuz kalan halka, hazır su dağıtımı yapıldı. Gıda korkusu nedeniyle marketlerin raflarının kısa sürede boşaltıldığı görüldü.

Paul Lee Davis adlı kişi, "Suya ihtiyacımız var, mağazalardaki tükendi. Hangi seçeneğimiz olduğunu görmüyorum." dedi.