Test kitlerinde yetersizlik yaşanan ülkede test merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Sırada saatlerce beklemek zorunda kalan Amerikalılar, durumdan şikayetçi.

ABD'de koronavirüsün Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla vaka sayılarında ciddi artışlar görülüyor.

Salgında en çok vaka ve ölümün gerçekleştiği ABD, bu kez de yeni varyant ve test kaynaklarındaki yetersizlik nedeniyle sorunlar yaşıyor.

TEST MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK

ABD'de test kitlerinin tedarikinde yaşanan sıkıntılar, test merkezlerinin önünde uzun kuyrukların oluşmasına ve bekleme sürelerinin önemli ölçüde uzamasına neden oldu.

Omicron varyantı nedeniyle ülkede New York, New Jersey ve başkent Washington DC başta olmak üzere birçok bölgede vaka sayıları zirve yaparken, uzmanlar yaklaşan kış aylarında bu sayıların daha da artacağından endişe ediyor.

ABD'de test merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu ViDEO





5 SAATLİK BEKLEME SÜRESİ

Özellikle Doğu Yakası'ndaki eyaletlerde test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bekleme süreleri 4-5 saate kadar çıkabiliyor.

Evde yapılan testlerin satıldığı eczaneler ve süpermarketlerde ise boş raflar göze çarpıyor ve test bulunan yerlerde bile maksimum 1 ya da 2 tane satın alınabiliyor.

Salgında neredeyse 3'üncü yılına giren ABD'de bu derece sıkıntıların yaşanması ise tepki çekiyor.

OMICRON ENDİŞESİ

Ülkede test bulmakta yaşanan sıkıntıların en büyük nedeni olarak ise tedarik zinciri sıkıntısı ve Omicron varyantının hızla yayılmasına sistemin hazırlıklı olmaması gösteriliyor.

Birçok üretici, çalışan yokluğu nedeniyle yeterince test üretemezken, testlerin ulaştırılması konusunda da aksamalar yaşanıyor ve bu durum halka artan vaka sayılarına yetişecek kadar test ulaştırılmasını engelliyor.

ABD Başkanı Joe Biden da iki gün önce yaptığı konuşmada, test sorununa ilişkin, "Bu kesinlikle başarısızlık değil. Kimse Omicron'un bu kadar hızlı yayılacağını tahmin edemedi." ifadesini kullandı.





NEGATİF SONUÇ ŞARTI NEDENİYLE MERKEZLERE AKIN

Öte yandan Omicron ile ortaya çıkan vaka artışının, ülkede en çok seyahat edilen dönem olan Noel tatiline denk gelmesi de test ihtiyacını artırdı.

Birçok hava yolu şirketinin hem iç hem de dış hat uçuşları için "negatif" koronavirüs test sonucu istemesi nedeniyle tatil döneminde ailelerinin yanına gitmek isteyenler test merkezlerine akın etti.

TEST OLMA İHTİYACI ARTTI



Ayrıca bazı kişiler seyahat etmeyecek olsa bile aileleri ile vakit geçirirken kendilerini rahat hissetmek için de test yaptırmak istiyor.

Test merkezlerinde oluşan bir diğer yoğunluğun nedeni ise gelen kış ayları ile nezle ve grip gibi hastalıkların da çoğalması oldu. Belirti gösteren ve koronavirüs olmadığından emin olmak isteyen kişiler de test olma ihtiyacı duyuyor.

"BURADA BEKLEMEK ÇOK ÇILGINCA"

Bir arkadaşının pozitif çıkması sonucu test yaptırmaya gelen Adam, "Noel için ailemi görmeye eve gideceğim. Gitmeden önce Kovid olmadığımdan emin olmak istedim, o nedenle buradayım." ifadesini kullandı.

Adam, test olmak için dakikalarca sıra beklemesine ilişkin ise "Burada beklemek çok çılgınca. Çünkü birkaç hafta önce buraya gelseniz sırada neredeyse hiç kimseyi görmezdiniz. Bunun Noel nedeniyle mi yoksa Washington DC'de son dönemde ciddi derecede artan vakalar nedeniyle mi olduğunu bilmiyorum, belki her ikisidir." dedi.

"BU KESİNLİKLE PROBLEM"

Washington DC ve çevresindeki seyyar test merkezlerinin yine de bir nebze avantaj sağladığını kaydeden Adam, "Ben Marylandlıyım ve oradaki arkadaşlarım hiç test bulamadıkların söylüyor. Testlere son dönemde bir akın var. Geçen yıl da sanırım benzeri durum yaşanmıştı. Bu kesinlikle problem." diye konuştu.

Öğretmenlik yapan ve ailesi ile Noel için bir araya gelmeden önce test yaptırmaya gelen Kara ise "Bence bu kadar kişinin sırada beklemesi toplumun dikkatli olduğu anlamına geliyor. İnsanlar koronavirüsten dolayı endişeli ve güvende olduklarından emin olmak istiyorlar." dedi.

"ZAMAN KAYBI"

Biden yönetiminin ocak ayında evde yapılan test kiti dağıtacakları duyurusunun da kendisini memnun ettiğini belirten Kara, "Bence bu çok iyi. Ben bir öğretmenim ve öğrenciler okula geri dönmeden önce test olabilirlerse bu çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

Noel tatili için Asya'ya gitmeden önce test yaptırmaya gelen 29 yaşındaki Penny, "Seyahat edebilmek için sanırım herkes böyle sıra bekliyor. Sabırlı olmamız gerektiğini söylemem gerekiyor. Bu çok üzücü ve büyük bir zaman kaybı ancak başka bir şansım yok. Burada olmam ve test yaptırmam gerekiyor." diye konuştu.

500 MİLYON EVDE HIZLI TEST KİTİ

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, salı günü yaptığı açıklamada test seçeneklerini çoğaltmaya ve kuyrukları azaltmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bu haftadan itibaren en çok vakanın görüldüğü New York'tan başlayarak daha çok test merkezi kurup merkezlerin önündeki kuyrukları azaltmaya çalışacaklarını dile getiren Biden, "Federal hükûmet yarım milyar hızlı test kiti satın alıyor ve bu kitler ocaktan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Bu testler tamamen ücretsiz olacak. Halkın testi sipariş etmesi için bir de internet sayfası kuruyoruz." dedi.

Ancak Biden'ın bu açıklamasına rağmen, ülkedeki test sıkıntısının artması ve insanların test olamaması durumunda Noel döneminde seyahat edenlerin koronavirüsü daha çok yaymasından da endişe ediliyor.