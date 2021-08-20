Euro
9.9693
-0.04%
Dolar
8.5111
0.05%
Altın
488.67
0.56%
Borsa
1.44
0%
Bitcoin
398.310
4.24%
EXEN Coin
26.89
0.93%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    ABD'de timsah, terbiyecisinin koluna saldırdı

    Utah eyaletindeki sürüngen çiftliğinde bulunan timsah, terbiyecisinin kolunu ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kişi, hastaneye götürüldü.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 04:19
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 05:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de timsah, terbiyecisinin koluna saldırdı

    ABD'nin Utah eyaletinde timsah terbiyecisi ölümden döndü.

    Salt Lake City bulunan Scales & Tails adlı sürüngen çiftliğinde doğum günü partisi düzenlendi.

    Buradaki bir timsah, parti sırasında belirlenen alanından atladıktan sonra su tankına geri dönmesini isteyen terbiyecisi tarafından uyarıldı.

    ABD de timsah, terbiyecisinin koluna saldırdı #1

    ÇOCUKLAR İZLERKEN TİMSAH KOLUNU KAPTI

    Uyarılara aldırış etmeyen timsah, terbiyecisinin elini küçük çocukların gözü önünde ısırdı.

    Çocuklara eşlik eden bir adam, hemen müdahale ederek timsahı kontrol etmek için suya atladı.

    Birkaç saniye sonra timsah, terbiyecinin elini serbest bırakmaya başladı.

    Hayvan terbiyecisinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir