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- ABD'de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı
ABD'de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı
Tren, çarptığı römorku metrelerce sürükledi. Facianın eşiğinden dönülen kaza anbean kameraya yansıdı.
- 22.12.2022 - 08:50
- Güncelleme : 22.12.2022 - 09:03
ABD'nin Tennessee eyaletinde feci bir kaza yaşandı.
Eyalete bağlı Collegedale'da hızla gelen yük treni, hemzemin geçitte beton kiriş taşıyan römorka çarptı.
Çarptığı römorku sürükledi
Römork, çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılarak sürüklendi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Yük treni raydan çıkarak devrilirken, kazada facianın eşiğinden dönüldü. Associated Press'in aktardığına göre, 2 tren çalışanı hafif şekilde yaralandı.
ABD'de yük treni, hemzemin geçitteki römorku biçti ViDEO
Faciadan dönüldü
Acil durum biriminden yapılan açıklamada, kaza "feci kargaşa" şeklinde nitelendi. Yetkililer, "Birçok cana mal olabilirdi." diyerek yaşananların boyutuna dikkati çekti.