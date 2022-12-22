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    ABD'de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı

    Tren, çarptığı römorku metrelerce sürükledi. Facianın eşiğinden dönülen kaza anbean kameraya yansıdı.
    • 22.12.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:03
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    ABD'de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı

    ABD'nin Tennessee eyaletinde feci bir kaza yaşandı.

    Eyalete bağlı Collegedale'da hızla gelen yük treni, hemzemin geçitte beton kiriş taşıyan römorka çarptı.

    Çarptığı römorku sürükledi

    Römork, çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılarak sürüklendi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

    Yük treni raydan çıkarak devrilirken, kazada facianın eşiğinden dönüldü. Associated Press'in aktardığına göre, 2 tren çalışanı hafif şekilde yaralandı.

    ABD'de yük treni, hemzemin geçitteki römorku biçti ViDEO

    Faciadan dönüldü

    Acil durum biriminden yapılan açıklamada, kaza "feci kargaşa" şeklinde nitelendi. Yetkililer, "Birçok cana mal olabilirdi." diyerek yaşananların boyutuna dikkati çekti.

    ABD de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı #1

    ABD de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı #2

    ABD de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı #3

    ABD de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı #4

    ABD de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı #5

    ABD de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı #6


    ABD'de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı
    Dünya

    ABD'de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı

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